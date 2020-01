Ni bien inició el 2020, Australia atravesó por uno de los momentos más trágicos debido a los incendios forestales que asola a la región, motivo por el cual miles de sus habitantes se vieron obligados a evacuar las playas del sudeste del país.

Pese que hasta el momento se han registrado la muerte de 17 personas, los animales del bosque fueron los que se llevaron la peor parte. Se calcula que 480 millones de animales murieron a causa de la ola de incendios, entre los que figuran varias especies en peligro de extinción como canguros, koalas, wombats y demonios de Tasmania.

Esta situación ha preocupado a muchos, tanto es así que varias celebridades se han pronunciado para lamentar lo que está ocurriendo en Australia y hacer un llamado a tomar conciencia sobre esta catástrofe ambiental.

Uno de ellos fue el actor australiano, Hugh Jackman, quien a través de su cuenta de Twitter agradeció a los que ayudaron a sofocar el incendio.

“Queremos expresar toda nuestra gratitud a la gente en Australia que está combatiendo los devastadores incendios forestales. Nuestros corazones están con la gente que ha sido afectada, sobre todo a quienes han perdido sus casas, negocios y seres queridos. Esta es una enorme tragedia para nuestro hogar”, escribió.

Leonardo Dicaprio, otro de los famosos actores de Hollywood y también defensor del medio ambiente, habló sobre lo que sucede en Australia a través de un video, donde se observan los esfuerzos por salvar a la fauna.

Los hermanos australianos Hemsworth también se manifestaron. Por ejemplo, Luke publicó un collage de cuatro fotografías que muestran cómo el fuego ha devorado uno de sus sitios más entrañables . Así, hizo un llamado para que las personas apoyen con donaciones.

El comediante, Andy Lee, mostró su admiración a quienes siguen luchando por combatir el incendio. “Enorme amor a los afectados por los incendios forestales y una gran gratitud y admiración a aquellos que luchan contra los incendios. Me encantaría estrechar sus manos, pero si no quieren que lo haga, no los obligaría a hacerlo. #AustraliaBushfires”, se lee en su comunicado.