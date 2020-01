Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt impactaron a sus seguidores de redes sociales tras reunirse horas antes de la celebración del Año Nuevo. Las cantantes se juntaron en un evento realizado por Radiomar, estación que les entregó un destacable premio.

En sus historias de Instagram, las artistas peruanas compartieron clips de la premiación, en la que quedaron empatadas como ‘Mejor voz femenina’ del 2019.

Tras ser reconocidas como las mejores representantes femeninas de la música peruana, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt expresaron palabras de gratitud por el reconocimiento y rememoraron el 2019 como un año de éxitos y lecciones aprendidas.

“Un año de aprendizaje, en muchas cosas, no solo en lo laboral, sino en lo personal. He aprendido qué hacer, qué no decir (...) este 2019 me he encargado de aprender eso”, mencionó la intérprete de ‘Señor Mentira’.

Por otro lado, la popular ‘Yaha’ anunció el lanzamiento de una nueva producción musical para este nuevo año 2020, que contará con la participación de Sergio George.

“Yo estoy agradecida con Dios y la vida por hacer lo que me gusta. Ha sido de mucho aprendizaje. He tenido muchas piedras en el camino, pero no me he rendido. También agradezco a Sergio George, con quien pronto saco ‘Cobarde’. Ha sido un año exitoso”, señaló Yahaira Plasencia.

A pesar de haber obtenido la misma cantidad de votos, las intérpretes no tuvieron problemas en juntarse y sonreír ante la cámara con sus premios en mano.