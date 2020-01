El nombre de Michael Jackson vuelve a ser tendencia en el mundo. El pasado 31 de diciembre se pudo leer en la cuenta de Twitter del artista un saludo por Año Nuevo para todos sus seguidores. La publicación generó todo tipo de reacciones debido a que el artista falleció en el 2009.

“¡Deseándoles a todos un feliz y saludable Año Nuevo!”, se lee en la red social del “Rey del Pop”.

El escrito estuvo acompañado por una foto de sí mismo en blanco y negro, se le ve sonriendo y con una vestimenta blanca muy típica en sus conciertos.

Al instante, los comentarios no se hicieron esperar. “No puedes hacer eso, estás muerto”, escribió un seguidor criticando el post, mientras que otro aprovechó para expresar tristeza por no volver a ver al artista: “Feliz Año… No puedo esperar para verte de nuevo.”

Al mismo tiempo, otros usuarios bromearon con el escrito. “Por favor, dile a Jesús que responda mis oraciones si por casualidad lo ves de lado…”, se lee en los comentarios. Otro usuario escribió: “Mickael Jackson vino del más allá para desearnos Feliz Año”.

Por otro lado, también estuvieron los fieles fanáticos que mostraron su cariño por el artista. “Brindo por un año lleno de tu música, y por un año en el que finalmente aprendan a respetar tu memoria y tu legado. Y que así sea para siempre, te amo infinitamente hermoso ser de luz”.

Muchos se preguntan cómo es posible que siga activo el Twitter después de la muerte de Michael Jackson. La respuesta se debe a que actualmente, las redes sociales de los artistas no siempre son manejadas por el mismo artista, sino que en muchos casos contratan a un Comunity Manager o en otros casos lo maneja un familiar.

El polémico tweet del “Rey del Pop” ha sumado más de 16 mil retweet y ha sobrepasado los 90 mil “Me gusta”.