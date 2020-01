La cantante Taylor Swift volvió a participar en una cinta muy esperada y su emoción lo dio a saber a través de su cuenta oficial de Instagram, pero lamentablemente fue parte de las duras críticas, ya que la cinta estuvo dentro de las peores del 2019.

Se trata de Cats, del director Tom Hooper, quien horas antes del estreno hizo grandes cambios en el filme porque no estuvo conforme con el resultado final.

Taylor Swift, Instagram, Cats

Tras salir a la luz que la película, que tiene previsto como fecha de estreno el 9 enero en Perú, se convirtió en un fracaso en taquilla en Estados Unidos, se dio a conocer que Taylor Swift, uno de los grandes jales de la producción, no estuvo presente en las grabaciones.

La actriz Annabelle Strutt, reveló en su cuenta de Instagram, que fue doble de la celebridad en dicha cinta. Según Strutt, Swift optó por no aparecer en sus únicas dos escenas como Bombalurina. La famosa cantante tenía solo dos apariciones por lo cual sorprendió que haya decidido usar un cuerpo para gatos.

“A principios de año, tuve la oportunidad de ser la doble del cuerpo de Taylor Swift (Bombalurina) en la próxima película musical Cats”, escribió Annabelle a principios de noviembre.

Según los informes, la cantante de Shake It Off utilizó a Annabelle Strutt como suplente cuando no estaba disponible para filmar.

Mientras que The Sun afirma que la doble tomó el lugar de Swift durante la escena en la que su personaje estaba en un bote, junto a Judi e Idris Elba, con su cara superpuesta en la parte superior.

No obstante, una fuente cercana a Cats le dijo a Metro.co.uk que Taylor Swift estaba en el set el día de la filmación en cuestión, y también hubo sustitutos para Ian McKellen, Rebel Wilson y James Corden.

Taylor Swift habla de Cats

Antes de recibir las duras críticas, Taylor Swift habló de lo que sintió cuando grabó Cats.

“A medida que envejezco, estoy aprendiendo que la sabiduría es aprender lo tonto que eres en comparación con cuánto vas a llegar a saber. Realmente lo pasé increíble en ‘Cats’, me encantó su rareza y cómo me hizo sentir, nunca tendré otra oportunidad de ser así en mi vida”, comentó la cantante.