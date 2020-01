La actriz Tatiana Astengo se mostró feliz por cómo le fue en el 2019 y satisfecha por el gran apoyo que ha recibido en las redes sociales. Además dejó una reflexión antes de acabar el año 2019.

“Aprendí que no es trabajo de nadie sino mío, el cuidar de mí y hacerme feliz. Feliz 2020”, escribió la artista nacional en Twitter el último 30 de diciembre.

Tatiana Astengo empezó el año con un anuncio que entristeció a algunos de sus seguidores en Twitter, pues contó que ya no será parte de la teleserie “De vuelta al barrio”, donde interpretó a la pícara ‘Elvira’.

“Muchas gracias por su cariño, su respeto, sus comentarios, por seguir mi carrera, se termina una década y también termino un proyecto más. Gracias espectadores de @DVABoficial #devueltaalbarrio, fue un placer construir a #Elvira. Hasta un próximo proyecto. ¡Feliz 2020!”, tuiteó la actriz peruana de 52 años.

La última escena de Tatiana Astengo en “De vuelta al barrio”

Tras sufrir el rechazo de su hija, ‘Elvira’ vivió otra desilución cuando estaba empacando sus cosas para irse del barrio San José, cuando se dio cuenta que Charly (Rodrigo Sánchez Patiño) la volvió a engañar con otra mujer. Al darse cuenta de la traición, ella lo botó de su casa.

En medio de su cólera, Elvira tomó un arma de fuego y lo correteó mientras disparaba. Afortunadamente falló, pero lo amenazó.

Pocos se dieron cuenta que en esa escena, el personaje de Tatiana Astengo anunció que ya no la verán en el barrio San José. “Ya regresarás, ya regresarás y no vas a entrar a esta casa. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a vivir más aquí. Pero no canten victoria, esta casa siempre será mía, por el resto de los tiempos”, dijo.