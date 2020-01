Mario Irivarren novio de Ivana Yturbe se animó a mejorar su apariencia física y decidió someterse a una cirugía para cubrir todas las ‘entradas’ que presentaba en su cabello.

A través de su cuenta de Instagram, Mario Irivarren publicó un video para mostrar a sus fanáticas como quedó su cabello luego de hacerse una operación de trasplante capilar.

Mario Irivarren en "Esto es Guerra"

Según cuenta en sus historias de Instagram, la cirugía de injertos fue realizado el pasado 21 de diciembre antes de viajar a Europa con Ivana Yturbe.

“Lo recomiendo al 100%, no he sentido dolor ni molestia. No hubo mayores molestias, lo único, esperar a que me crezca el pelo”; explicó a sus fans, tras renovar su look.

Luego de haber tomado la decisión de realizarse el implante de cabello, el chico reality se vio en la necesidad de raparse toda la cabeza.

“Me tuve que cortar el pelo porque me puse los injertos capilares. Era indispensable cortarme el pelo. Voy a dejar que el pelo vuelva a crecer, la idea es que todo crezca parejo, el pelo y los injertos que me han colocado”; explicó en el material audiovisual.

Ivana Yturbe y Mario Irivarren

Por otro lado, el integrante de “Esto es Guerra” disfruta de unos días de vacaciones por Madrid junto a Ivana Yturbe.

Hasta el momento ninguno de los dos modelos ha dado detalles de su nueva etapa como pareja, pero si vienen publicando fotografías de cómo son sus días por Europa.