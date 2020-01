Karim Vidal narra cómo abordó a Katty García para poder ver nuevamente a su hijo

Karim Vidal utilizó sus redes sociales para contar a sus seguidores que pudo ver y besar a su hijo, quien se encuentra bajo el cuidado de su expareja Katty García. Tras casi 60 días, la americana relató lo que tuvo que hacer para poder tener frente a él a su pequeño.

En sus historias de Instagram, ella narró que se armó de valor y abordó a la ‘Toñita del Rímac’ en plena vía pública. Tras esto, le pidió permitir darle un beso al niño.

Captura de Instagram.

“A ver... la verdad fue así, ayer después de tantos días, para ser exactos 62 no podría ver a mi hijo, no podía darle un beso a mi bebé, me armé de valor y fui al departamento de mi aún esposa porque aún no ha salido el divorcio", inició así su discurso Karim Vidal.

"Para ser exactos me estacioné en el parking y la abordé mientras ella volvía de hacer compras, le pedí de favor si podía darle un beso a mi bebé, se lo di y fueron los minutos más lindos del día de ayer, volví a mirar sus ojitos”, agregó.

Captura de Instagram.

Así también, Karim contó que pudo conversar con Katty García por un breve tiempo, para luego, poder despedirse. “Allí conversamos un par de cosas y ella se metió a su departamento y no me fui, me fui vuelta loca de la emoción, feliz re feliz y pude tener un fin de año maravilloso”, relató.

"Tal vez no muchas personas puedan comprenderme, corrí el riesgo de que puedan llamar a la policía y hacerme daño pero el amor a mis hijos me pone en unas situaciones que ni yo me las creo”, agregó la aún esposa de Katty García.

Captura de Instagram.

Katty García celebra Año Nuevo con misterioso hombre

Por su parte, la exconductora de televisión pasó el Año Nuevo 2020 con un extraño galán en Estados Unidos. El misterioso sujeto apareció en sus historias de Instagram, y por dichas imágenes, se ve la buena relación que mantiene con la familia de la modelo.

Katty García lució un encendido outfit para recibir el 2020. Vestida de amarillo y dorado, se mostró muy feliz al lado de su presunta pareja.