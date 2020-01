Justin Bieber no se guarda nada y responde a Selena Gomez en su nuevo disco

Justin Bieber se encuentra atravesando uno de los mejores momentos en su vida, pues en más de una oportunidad ha confesado estar muy feliz con su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin. Además, está por estrenar su nuevo material musical luego de cuatro años de haber lanzado su último álbum “Purpose”.

“Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores y todas las cosas por las que he pasado”, dijo Justin Bieber en un video promocional de su próximo lanzamiento, que subió a su cuenta de YouTube, durante la última Nochebuena.

Lo que más controversia ha causado entre los fanáticos de Justin Bieber y su expareja Selena Gomez, es la frase de una de las nuevas canciones del intérprete de “Never let you go”, que todo indica, está dirigida hacia su ex.

Justin Bieber envía indirecta a Selena Gomez

“Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú”, dice la frase, en referencia a Selena Gomez, con quien Justin mantuvo una relación de una década y finalmente terminaron en 2018. Poco tiempo después, el canadiense anunciaba el compromiso con su actual esposa Hailey Baldwin.

Al respecto, Justin Bieber ha mencionado que este disco es diferente de todos los demás álbumes por la etapa que está pasando en su vida. “Creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él quiere que yo esté (...) Todos tenemos historias diferentes, yo estoy emocionado de compartir la mía. Es la música que más amo de todo lo que he hecho” ", agregó en el video que compartió.