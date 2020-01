Globos de Oro 2020: lista de nominados, reconocimientos y detalles de la alfombra roja

Este 5 de enero, primer domingo del año 2020, arranca la gran carrera de eventos para premiar lo mejor del año en cine y televisión con la ceremonia de los Globos de Oro.

En esta edición, la colombiana Sofía Vergara, la mexicana Salma Hayek y la cubana Ana de Armas figuran en la lista de celebridades que presentarán premios en los Globos de Oro, cuya 77 edición tendrá lugar en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.).

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que cada año organiza estos galardones, dio a conocer este la primera relación de artistas que se subirán al escenario de su ceremonia para desvelar el nombre de los ganadores.

Además de presentar uno de esos premios, De Armas está nominada al reconocimiento a la mejor actriz de una película de comedia o musical por su labor en "Knives Out" de Rian Johnson.

Junto a Vergara, Hayek y De Armas, los Globos de Oro contarán también como presentadores con Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Robbie, Harvey Keitel, Dakota Fanning, Kerry Washington, Octavia Spencer, Amy Poehler, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon, Ted Danson, Pierce Brosnan y Tim Allen.

Sofía Vergara será una de las presentadoras de los Globos de Oro. Foto: AFP.

El siempre mordaz Ricky Gervais, que ya fue el maestro de ceremonias en cuatro ediciones de los Globos de Oro, volverá este año a ser el anfitrión de unos galardones que cada año dan inicio a la temporada de premios en Hollywood.

Reconocimientos en los Globos de Oro 2020

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood otorgará el Premio Carol Burnett para Ellen DeGeneres por ser “una pionera que ha cautivado al público por casi 25 años con su innegable encanto e ingenio”.

El actor Tom Hanks será honrado con el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro 2020. Tras nominarlo, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dijo: “Es tan convincente en la pantalla grande como detrás de la cámara como guionista, productor y director”.

Tom Hanks recibirá reconocimiento en los Globos de Oro. Foto: AFP.

Alfombra roja de los Globos de Oro 2020

E! Entertainment Television se encargará de realizar una transmisión en vivo de la alfombra roja desde las 19:00 horas (en Perú).

En canal TNT también hará un especial de la alfombra roja de las celebridades para América Latina. El horario de esta cobertura será desde las 19:00 horas (en Perú).

Los nominados a los Globos de Oro 2020

La película "Marriage Story", de Noah Baumbach, parte como aspirante destacada con seis nominaciones, una más que las que tienen "The Irishman", de Martin Scorsese, y "Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino.

“Marriage Story” y “The Irishman” competirán en el apartado de mejor cinta dramática frente a “1917”, “Joker” y “The Two Popes”, mientras que “Once Upon a Time... in Hollywood” luchará por el premio a la mejor comedia o musical contra “Dolemite is my Name”, “Jojo Rabbit”, “Knives Out” y “Rocketman”.

El cineasta español Pedro Almodóvar optará a llevarse el premio a la mejor cinta extranjera por “Dolor y gloria”, una película por la que su protagonista, el también español Antonio Banderas, fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de un filme dramático.

Y Ana de Armas no será la única latina nominada, ya que Jennifer López también podría llevarse un premio a la mejor actriz de reparto por su participación en "Hustlers".

En los apartados de televisión, “Chernobyl”, “The Crown” y “Unbelievable” dominan las nominaciones con cuatro candidaturas por cabeza. Con información de EFE.