Tilsa Lozano estuvo en el ojo de la tormenta luego que se asegurara que se metió en medio de la relación de la modelo Olinda Castañeda con Jackson Mora. Tras mucha polémica, la jurado de “El Dúo Perfecto” por fin se decidió a aclarar qué tipo de relación mantiene con el polémico luchador.

A las cámaras de América Espectáculos, Tilsa Lozano decidió confesar, fiel a su estilo deslenguado, explicó cómo se dieron las cosas con la expareja de su archienemiga Olinda Castañeda.

“En realidad lo tormentoso fue que se me quiso relacionar en un triángulo amoroso. Yo puedo salir con quien me dé la gana porque estoy separada hace más de un año y medio, pero el problema fue que una persona, creo por ansia de generar titulares, me señaló poniéndome calificativos que no eran los correctos”.

Sin embargo, Tilsa Lozano se ratifica que seguirá con el juicio entablado a Olinda Castañeda: “Entonces, eso fue lo que me molestó, porque yo puedo ser amiga de quien me dé la gana, pero por suerte eso se aclaró y por la vía legal continuará lo que toca por la vía legal”.

Pero, cuando se le preguntó los vínculos que tenía con cierto círculo de amigos, Tilsa Lozano respondió: “En realidad, yo no salgo con un grupo de amigos y les digo de quien eres amigo… yo salgo y estoy con un tipo de gente y no le saco el curriculum a la gente”.

Cuando le recordaron que muchos no le creyeron cuando lloró tras la acusación de Olinda Castañeda de meterse en su relación con Jackson Mora, esta respondió tajante:

“No me victimizo, sí me dolió que se me acuse de cosas que no eran. Si quiero ser amiga de quien me dé la regalada gana es una cosa, pero de ahí a que te acusen de meterte en una relación es otro tema”.