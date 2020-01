El cantante Pedro Suárez Vértiz volvió a generar polémica entres sus seguidores al enviar un peculiar mensaje por Año Nuevo a través de su cuenta de Facebook.

En su publicación, el artista hizo una dura crítica al uso que le dan algunas personas a las redes sociales en nuestros tiempos.

“Espero que del 2020 en adelante las redes sociales ya no sean el lugar por donde defeca la humanidad”, escribió el cantante al inicio de su publicación.

“Si estás rabioso y odias todo, no infectes a tus compatriotas. Súmate a la solución y no al problema. Trabaja y deja el mouse. Uno debe ducharse, ponerse guapo e inventarse quehaceres. Así sea ir al parque a mirar pajaritos. No es una solución instantánea como los perezosos quisieran, pero es absolutamente la única solución”, añadió.

Al final de su mensaje en Facebook, Pedro Suárez Vértiz les dio un consejo a todos ses fans para que mejoren el uso de sus redes sociales.

“Ningún pensamiento ayuda a otro pensamiento. Recuerda el dicho: ‘la mente es la oficina del diablo’. La conducta opuesta a lo malo que piensas, es lo único que cura la mente. Lo interno se cambia desde afuera. Actuando al revés. No hay otra. Cambiemos el Perú este 2020. ¡Feliz Año Nuevo!”, expresó el cantante.

Pedro Suárez Vértiz opina sobre popularidad de políticos

Hace unos días, Pedro Suárez Vértiz llamó la atención al referirse a una encuesta donde se dieron a conocer los nombres de los políticos peruanos con mayor aprobación.

“¡Qué loco! Los políticos celebrados, con muchísimos likes en esta página (junto a Jorge Muñoz), terminaron siendo los más populares del año según las encuestas. Hay mucho que deducir: ¿Los políticos feos son los peores?, ¿Por fin desapareció el nefasto y retrógrada resentimiento contra los ‘blanquitos’?, ¿Venir de áreas opuestas a la política, como el deporte y el arte, garantizan honestidad?, ¿La temeridad de pechar a las mafias de Gamarra o al congreso, son pruebas de que el pueblo quiere hechos y no palabras? En fin. Hay mucho que evaluar. En todo caso ¡Felicitaciones muchachos! ¡Buenos días amigos y feliz último domingo del año para todos”, fue el mensaje que publicó en Facebook.