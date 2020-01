Paolo Guerrero: las novias y amores del delantero [FOTOS]

Paolo Guerrero siempre está en el foco de todos. Desde su debut profesional en 2003, no paró de ser noticia por su desempeño dentro de las canchas.

No obstante, el ‘9′ nacional también ha sido protagonista de numerosas portadas debido a sus novias y otras relaciones amorosas, algunas incluso bastante mediáticas. A propósito del cumpleaños número 36 del delantero, repasemos quiénes fueron aquellas jóvenes que le 'robaron en corazón’.

Paolo Guerrero y Marja Irene Santana

Cuando José Paolo Guerrero Gonzales jugaba en las divisiones inferiores de Alianza Lima, en 2002, tuvo la gran oportunidad de irse a Alemania para jugar en el Bayern Munich. Con apenas 18 años, llegó al gigante de Europa para buscarse un puesto en el equipo y triunfar.

Sin embargo, en el camino, también pudo hallar el amor. Tiempo después de debutar en la Bundesliga conoció a Marja Irene Santana Baltar Nuerberger. La relación se mantuvo en estricto privado, hasta que la alemana quedó embarazada.

Fruto de ese amor, en 2005, nació Diego Enrique Guerrero, el primogénito del goleador. Actualmente, él y su madre radican en Alemania.

Paolo Guerrero y Eva Habermann

Años después, en 2007, Paolo Guerrero era la estrella del Hamburgo y en nuestro país las únicas noticias que llegaban del futbolista -de entonces 24 años- eran sus goles. No obstante, un día hizo noticia por algo totalmente alejado de las canchas.

El goleador peruano fue visto saliendo de una discoteca con la famosa actriz alemana, Eva Habermann. Pese que nunca se confirmó la relación, la prensa especuló que salieron durante un buen tiempo.

Paolo Guerrero y Fiorella Chirichigno

En ese mismo año, al ‘Depredador’ también se le vio con otra joven. Se trata de Fiorella Chirichigno, modelo y posterior ‘chica reallity’ con la que sí confirmó públicamente su relación, dejándose ver por distintos puntos de Lima.

Una de esas apariciones fue el mediático ‘ampay’ que el programa Magaly Tevé, donde aparecen Guerrero y Chirichigno disfrutando en un restaurante del Óvalo Gutiérrez de Miraflores.

El ‘destape’, que afirmaba que el jugador estuvo en el lugar hasta las 2 de la madrugada un día antes del partido Perú vs. Brasil, desencadenó en una fuerte disputa legal por difamación que concluyó con la sentencia a prisión de la conductora de televisión, Magaly Medina.

Más allá de ello, el amor entre el delantero y Fiorella Chirichigno no duró mucho tiempo.

Paolo Guerrero y Talía Echecopar

Tiempo después de terminar con la modelo, Paolo Guerrero inició un nuevo romance. Esta vez fue con Talía Echecopar, una joven totalmente alejada de la farándula que por aquel entonces trabajaba como relacionista pública de una conocida marca de ropa urbana.

La relación se desarrolló entre Lima y Hamburgo, comunicándose a distancia. Incluso la enamorada del '9′ viajó varias veces a Alemania para pasar tiempo con él. Sin embargo, como en el anterior caso, la relación tampoco duraría mucho.

Paolo Guerrero y Larissa

En 2011, mientras cumplía sus últimas temporadas en Hamburgo, Paolo Guerrero tuvo una relación con una mujer alemana llamada Larissa.

Poco se sabe realmente de quién es ella y a qué se dedica. Lo único cierto es que, en el tiempo que estuvieron juntos, ambos tuvieron un hijo: Alessio Guerrero, que también vive en el país europeo.

Paolo Guerrero y Katia Montenegro

Pese a que no se conoce con exactitud cuándo sucedió, durante el 2012, Paolo Guerrero tuvo una breve relación con la ingeniera industrial, Katia Montenegro Dietschi.

Producto de ese muy breve tiempo juntos nació la tercera y última hija del ‘Depredador’: Naela Guerrero.

Paolo Guerrero y Natalie Vértiz

A mediados del año 2013, el delantero nacional ya era figura en Brasil. Mientras se ganaba los corazones de los hinchas del Corinthians con goles, una mujer se ganó el suyo en Lima: Natalie Vértiz.

La modelo y ex Miss Perú confirmó públicamente que venía saliendo con el jugador. No obstante, la relación entre ambos no pasó de eso.

Paolo Guerrero y Bárbara Evans

Iniciando 2014, la publicación de una fotografía reveló la nueva conquista de Paolo Guerrero. Se trataba de Bárbara Evans, una conocida modelo y figura de Playboy Brasil.

La relación con la rubia -de entonces 22 años- duró un poco más de diez meses y fue de las que más mediatez tuvo, hasta ese momento.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró

A poco de cerrar el 2014, y poco después de terminar con Bárbara Evans, el ‘Depredador’ conoció a Alondra García Miró. El primer acercamiento entre ambos fue durante una actividad benéfica, pero la concreción de la relación se dio nada menos que durante el cumpleaños 31 de Guerrero, en 2015.

Su vida juntos se divide en dos momentos. El primero duró cerca de 2 años, donde adquirió una dimensión mediática muchísimo más grande que la anterior. Incluso se rumoreaba que el jugador daría el gran paso y se casaría con García Miró.

El segundo momento sucede hasta hoy, luego que secretamente retomaran su relación, antes de la mitad del 2019.

Paolo Guerrero y Thaísa Leal

Durante el tiempo que Paolo Guerrero dejó atrás su relación con Alondra García Miró, estuvo con la nutricionista brasileña Thaísa Leal. La cercanía y la química entre ambos fue tal que publicaban varias de sus actividades juntos en redes sociales como: jugar fútbol, disfrutar de las playas de Río de Janeiro, entre otras.

Incluso, la brasileña vino a nuestro país en reiteradas oportunidades, donde se les vio acompañada de la madre del goleador, Petronila Gonzales. Todo daba cuenta de que la relación iba en serio.

No obstante, todo terminó tan rápido como inició luego que saliera a la luz un ‘ampay’ donde se le veía al '9′ peruano con su expareja, Alondra García Miró. La revelación marcó el final del romance, al punto de que ambos borraron las fotografías y videos en común de sus propias redes sociales.