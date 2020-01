Natalie Vértiz finalmente puso fin a los rumores sobre su divorcio con Yaco Eskenazi. En las últimas semanas se difundieron gran cantidad de rumores sobre la separación del matrimonio, debido a la ausencia del ex chico reality en las redes sociales de la modelo.

La ex Miss Perú comparte con sus seguidores de Instagram todas las actividades que realiza en su día a día, su vida como madre y también sobre su vida de pareja. Sin embargo, en las últimas semanas no se ha visto en imágenes a Yaco Eskenazi, detalle que disparó los rumores sobre un posible distanciamiento entre la pareja.

Tras la preocupación de sus seguidores y fanáticos, la modelo decidió salir frente a cámaras y de una vez por todas dejar en claro que no hay ningún problema en su relación de pareja. “Estamos super bien... La gente sabe que Yaco no es tan fanático de las redes sociales, no le gusta mucho que lo grabe o que le tome fotos”, explicó la actriz, que este año protagonizó el video de la canción “Sácala a bailar", de Gian Marco.

Por otro lado, Vértiz quiso destacar el gran momento que vive junto al padre de su hijo, con quien está cerca de cumplir 4 años de casados. “Vi por ahí unos comentarios que estábamos separados, pero todo esta bien. Creo que pasamos esa etapa de querer 'figuretear’ como pareja en las redes sociales y ahora estamos en una etapa mucho más madura como padres de familia y como esposos", finalizó.