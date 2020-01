A diferencia de muchos personajes de la farándula local, Magdyel Ugaz decidió celebrar el Año Nuevo en la playa. Esto quedó demostrado en las recientes publicaciones de la actriz en Instagram.

La exconductora de “Mujeres al mando” compartió imágenes donde aparece festejando a lo grande la llegada del 2020 y lo que más sorprendió fue un video en el que apareció bailando la canción “Ahora me llama” de Karol G y Bad Bunny.

En el clip, Magdyel Ugaz luce un enterizo de baño color rosa y verde y unos lentes de sol, mientras realiza sensuales movimientos al ritmo del coro del tema de reggaetón.

La actriz también publicó un video donde se encontraba con sus amigos haciendo la cuenta regresiva para darle la bienvenida al 2020.

En otra de sus publicaciones de Instagram, Magdyel Ugaz agradeció por todo lo bueno que le ocurrió a lo largo del 2019.

“Bye 2019 me gustaste mucho, me enseñaste un montón, me hiciste jugar nuevamente, me invitaste arriesgarme, a celebrarme, a darme y recibir amor bonito, ese que nos sana y nos hace sonreír con todo el cuerpo”, escribió la artista, junto a una foto donde posaba con un bikini color negro.

Magdyel Ugaz celebra Año Nuevo en la playa

Magdyel Ugaz reaparece en “Yo Soy”

Magdyel Ugaz sorprendió a los televidentes de “Yo Soy” al reaparecer como integrante del jurado en reemplazo de Ricardo Morán.

Sin embargo, un día después Morán reapareció en el programa y explicó que su ausencia se debió a que estuvo participando del ‘Hay festival Arequipa 2019’.