Magaly Medina y Jessica Newton celebraron Año Nuevo juntas en España [VIDEO]

Magaly Medina celebró la llega del Año Nuevo fuera del país. La conductora de televisión viajó con su familia a España para disfrutar unas pequeñas vacaciones y dar la bienvenida al 2020.

En un video publicado en Instagram, la periodista aprovechó un momento de la fiesta para dejar un mensaje a sus seguidores y desearle un feliz año.

“Mientras la ciudad donde me encuentro festeja, acaban de dar las doce campanadas. Yo bajé un momento, dejé mi fiesta, mis amigos, mi esposo, para desearles un súper feliz año Gracias por acompañarme todo este año”, dijo la periodista.

Así también, reveló que se encontraba con la exreina de bellezas Jessica Newton. “Gracias por estar conmigo. Gracias Jessica (Newton), está mi amiga acá, estamos juntas y desde aquí desearles que tengan un súper año, muchas gracias”, agregó la conductora de "Magaly TV, la firme".

En la cuenta de Instagram de la ex Miss Perú, compartió una instantánea con su amiga Magaly Medina. “Feliz año para todos !!! Bienvenido 2020”, escribió en el texto que acompaña la imagen.

Captura de Instagram.

Magaly Medina es criticada por su receta de “Pavo Navideño”

Días antes de Navidad, Magaly Medina compartió en su canal de Youtube una receta de pavo al horno. La conductora de televisión recibió un sinfín de críticas por parte de los suscriptores, quienes se quejaron de lo “horrible” que les quedó su pavo al replicar la receta.

Magaly Medina.

Por tal motivo, la periodista decidió eliminar dicho video y dejar un mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

“A ver, a ver, parece que a algunas personas, no a todas, no les quedó bien la receta del pavo. Lo que pasa es que hay que seguir las instrucciones tal cual, de repente se saltearon algún paso, por ejemplo no secaron el pavo, lo dejaron muy húmedo o la mantequilla no la trabajaron bien hasta que quede bien disuelta. Pero en todo caso, no quiero tener esa receta ya visible para ustedes”, justificó la ‘Urraca’.