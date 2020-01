Juliana Oxenford al borde de las lágrimas en despedida de Latina

La periodista Juliana Oxenford realizó su último programa en “90 Central” de Latina el pasado martes 31 de diciembre, en medio de una emotiva despedida.

La conductora se emocionó y hasta estuvo a punto de derramar unas lágrimas luego de que le presentaran un video que la mencionada casa televisiva preparó para decirle adiós.

Juliana Oxenford se despide de Latina con emotiva sorpresa de su producción. Foto: Programa Latina

Cuando se terminaron de emitir las imágenes de despedida, Coki Belaunde se dirigió a su compañera para expresarle el afecto de todo su equipo. “Te queremos mucho y que te vaya muy bien. Nos vas a hacer mucha falta, de verdad”, manifestó el periodista deportivo.

Al escuchar esto, Juliana Oxenford se conmovió y empezó a darse aire con una hoja para evitar soltar algunas lágrimas. “Gracias, Coki. No voy a llorar. Las lloronas son otras periodistas”, expresó, con una sonrisa en el rostro.

Luego de ello, la periodista dio un emotivo mensaje en el que agradeció a su equipo de producción de Latina y a la audiencia que la acompañó noche a noche.

“Quiero decir algo para evitar especulaciones. Nadie me ha botado. No es que haya pateado el tablero. Soy respetuosa con el trabajo. Es lindo irte tan bien", manifestó.

"Yo soy una mujer de retos. Cuando me convocó Latina para conducir un programa noticioso a las 7 de la noche, teniendo al costado al programa con más rating de la televisión peruana, con cuerpos exuberante-que yo no tengo-y que arma vasitos, me la jugué porque soy así. No imaginé que esto iba a convertirse en uno de los programas noticiosos más vistos”, añadió Juliana Oxenford.