Latina despide a Juliana Oxenford con tierna sorpresa

Juliana Oxenford cierra su etapa laboral en Latina, luego de tres años de trabajo periodístico.

En el último programa, sus colegas del canal decidieron agradecerle con un vídeo que recuerda sus momentos más divertidos y significativos durante su paso por el noticiero.

Su colega Coky Gonzáles, conductor del espacio de deportes, le expresó su cariño, diciéndole que había sido un gusto trabajar con ella y que iba a ser falta en el programa . Ante esto la conductora comentó: “Gracias Coky, no voy a llorar, las lloronas son otras periodistas”.

Juliana Oxenford se despide de Latina con emotiva sorpresa de su producción. Foto: Programa Latina

Juliana Oxenford expresó su emoción por el éxito del espacio noticioso: “Cuando me convocó el programa pensé que esto no iba a funcionar, jamás me imagine que se iba a terminar convirtiendo en el programa periodístico de más rating... Gracias por la buena onda a los gerentes, gracias al equipo de estudio”.

También aclaró que se iba en los mejores términos con Latina: "Nadie me ha botado ... Tengo un carácter jodido , pero soy respetuosa con mi trabajo, creo que nunca le he generado un problema al canal y el canal a mí tampoco”.