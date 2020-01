Jazmín Pinedo y Gino Assereto no habrían recibido juntos el Año Nuevo

Desde hace unas semanas se viene especulando que Jazmín Pinedo y Gino Assereto estarían separados debido a que ya no comparten imágenes juntos en redes sociales. Este rumor ha incrementado ahora, pues al parecer, pasaron separados el Año Nuevo.

Tanto la conductora de “Mujeres al mando” como el integrante de “Esto es Guerra” compartieron fotos y videos de cómo iniciaron el 2020 a través de Instagram. Sin embargo, en ninguna de sus publicaciones aparecen juntos, algo que ha dado mucho que hablar entre sus fans.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

Jazmín Pinedo compartió videos donde aparece acompañada de sus amigas y de su hija Khaleesi, pero no del ‘Tiburón’.

Por otra parte, Gino Assereto posteó en sus historias de Instagram una imagen donde mostraba que, durante el Año Nuevo, estuvo jugando Play Station.

Además, el 1 de enero por la mañana también posteó un video en el que envió un emotivo mensaje por Año Nuevo a todos sus seguidores. “Quiero desearles un Feliz Año Nuevo, que Diosito los llene de muchas bendiciones, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad y mucha vida. Los quiero”, expresó el chico reality. Sin embargo, no publicó ninguna foto o video donde se dejara ver con Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto celebraron juntos la Navidad

Como se recuerda, hace algunos días, Jazmín Pinedo y Gino Assereto posaron junto a su hija Khaleesi en una tierna postal familiar por Navidad. “Feliz navidad para todos! Mis mejores deseos para ustedes #feliznavidad #blessed #love #family @ginoasseretocarpena”, escribió la conductora al lado de la inmagen que publicó en Instagram.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto en Navidad

Jazmín Pinedo desmiente separación con Gino Assereto

En noviembre del año pasado, un usuario de Instagram le preguntó a Jazmín Pinedo si estaba separada de Gino Assereto, por lo que la conductora dio una contundente respuesta.

“Les quiero confesar que estoy harta que me pregunten lo mismo. Este Instagram es mío y no es de Gino y a Gino no le gusta las redes sociales, no le gusta que le graben. No le gusta las fotos y eso no significa que me haya peleado, que me haya divorciado, ni me he casado”, aseveró la exchica reality.