A través de sus historias de Instagram, Flavia Laos comunicó a sus seguidores que -durante su viaje a Punta Cana- sufrió un accidente, el cual terminó con un corte en el pie.

La modelo se encontraba en un yate bailando cuando de pronto se resbaló, lo que ocasionó una herida profunda entre los dedos de su pie. La actriz de "Ven baila quinceañera" tuvo que atenderse de emergencia en un centro de salud del lugar.

“Y si piensan que no es grave... me abrí el dedo, me resbalé y me corté con un tubo”, escribió Flavia en una de sus Instagram stories, mostrando el corte sin censura. Como consecuencia, le tuvieron que ponerle puntos.

La joven actriz se encontraba con Patricio Parodi en Punta Cana cuando ocurrió el incidente. A través de las redes sociales, ella grabó todas las incidencias, tomando como humor el hecho.

Pese a su estado de salud, Flavia Laos no dejó que este incidente le afectara su viaje o celebración de Año Nuevo, el cual, posteriormente publicó instantáneas de cómo lo pasó junto a su pareja.

Flavia Laos y Patricio Parodi fueron estafados por agencia de viajes

Como se recuerda, antes de su viaje, la pareja comunicó que tuvieron una mala experiencia con la agencia de viajes que contrataron para reservar su tour. Dicho trámite lo habían realizado desde hace meses.

"Nosotros habíamos separado los hoteles y los pasajes hace como tres meses de anticipación, pero ahora resulta que no teníamos absolutamente nada. Incluso, Flavia había pedido permiso libre para las grabaciones de la telenovela, sin pensar que pasaría esto”, contó el chico reality en Instagram.