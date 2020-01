Arnold Schwarzenegger y Clint Eastwood tiene una gran amistad fuera de las pantallas y sienten una profunda admiración por la carrera profesional del otro.

Por eso, han decidido hacer un espacio en sus agendas y pasar juntos sus vacaciones. Así lo hizo ver Arnold Schwarzenegger al compartir en su Instagram una fotografía de los dos en un paisaje lleno de nieve.

En la imagen se ve al actor y al cineasta con ropa térmica, tomando un receso, mientras agarran sus esquís en las montañas de Sun Valley, en el estado de norteamericano de Idaho.

“Nombren un dúo más icónico. ¡Espero!”, escribió el actor sorprendiendo a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram.

La imagen se viralizó rápidamente, pues los fans no esperaban ver a dos grandes del cine compartiendo su gusto por el deporte. También no pasó inadvertido el buen estado físico de Arnold Schwarzenegger y Clint Eastwood a sus 72 y 89 años respectivamente.

Arnold Schwarzenegger y Clint Eastwood esquían juntos en las montañas de Sun Valley. Foto: Instagram

El actor y el cineasta cultivan una amistad desde hace años. En el 2011, Arnold Schwarzenegger le dijo a “The Hollywood Reporter” que respeta la carrera del exitoso productor.

“En el futuro, tengo que adaptar mis roles a mi edad. Clint Eastwood también lo ha hecho de la misma manera. No es posible pelear o disparar de manera extrema”, expresó el recordado protagonista de “Terminator”.

Lamentablemente este no ha sido un buen año para las dos grandes leyendas de Hollywood. “Richard Jewell2″, película producida por el exitoso cineasta no fue un éxito en términos económicos y “Terminator: Dark Fate” no logró convencer a los fanáticos de la saga.