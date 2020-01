Andrea Llosa recibió el 2020 en Serbia junto a sus seres queridos. La periodista viajó hasta Europa para celebrar el Año Nuevo su esposo e hijos.

La periodista de ATV compartió a través de sus redes sociales cómo pasó dicha fiesta. Algo que llamó la atención en su estadía dentro del país extranjero fue un tierno beso junto a su esposo.

“Vamos con el romántico momento”, acompaña la presentadora de “Nunca Más” en su historia de Instagram. Si bien ella no suele compartir fotografías con su pareja, este miércoles hizo la excepción.

Andrea Llosa criticada por confesiones de infidelidad

Estos días la figura de ATV fue blanco de críticas tras sus declaraciones sobre la infidelidad. En una entrevista para un conocido diario local, la conductora de televisión confesó que fue infiel en algún momento a una de sus parejas.

Tras la publicación de la entrevista en el diario Trome, Andrea se mostró sorprendida por las críticas recibidas. Entre lo que habló, la periodista dijo haber cometido infidelidad porque no suele ser una persona mentirosa.

Andrea Llosa. Foto: Instagram.

“Mientras estoy de viaje (vacaciones) con mi familia veo que mis declaraciones en el diario El Trome, nota que me hicieron antes de viajar, han causado un poco de revuelo (por no decir bastante), escribió inicialmente Andrea Llosa.

He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. Y qué querían, ¿que mintiera? No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad. O sea que sí, que fui infiel", sostuvo la conductora de televisión en Instagram.

Andrea Llosa. Foto: Instagram.

“Tenía 18 años, vivía una relación inmadura, tormentosa y no me arrepiento de haber besado a otro chico. Dicho sea de paso, les cuento que él lo supo y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también “fui cornuda” por él, y lo perdoné. Listo”, aclaró la periodista.