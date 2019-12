La líder de la orquesta de salsa “Son Tentación”, Paula Arias, no la tuvo nada fácil este 2019. Una infidelidad la marcó de manera irreversible; pero a vísperas del inicio del 2020, la cantante está convencida que las cosas irán mejor en su vida, no sin antes aceptar que el año que está por terminar la “quebró”.

La salsera, antes que culmine el 2019 hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que la realizó un balance de su año.

En este post de Instagram, Paula Arias ve con muchas expectativas el 2020, no sin antes reconocer que el 2019 fue uno de los peores de su vida.

Así empieza su reflexión: “A punto de entrar a uno de los mejores años de mi vida. Siempre agradecida por absolutamente todo lo bueno y malo vivido este año: perdí, gané, lloré, reí, amé, pero sobre todo aprendí”.

Acto seguido, Paul Arias continúa su reflexión en Instagram para traer a colación la infidelidad que sufrió a manos del padre de sus hijas Tomás Medrano: “Equivocarse es un defecto de todos, pero saber remediarlo es un mérito de pocos. 2019 me quebró, me abrió los ojos, me cambió y por eso ahora voy con todo y por todo”.

Finalmente, Paula Arias termina en Instagram asegurando que sus objetivos para el 2020 son la guía hacia su propio éxito: “… Más que motivada por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que se viene, por cada instante. Mil besos y bendiciones. Que tengan un feliz y hermoso Año Nuevo”.

Y es que, en mayo pasado, Paula Arias se enteró por la prensa que su entonces pareja y padre de sus hijas Tomás Medrano, fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina saliendo de un hotel con otra mujer, dando así por terminada la relación de cinco años.

En ese momento de mediados de mayo, buscando contener las lágrimas, Paula Arias culminó su relación con el exfutbolista: “Esas cosas se conversan en casa, de todas maneras me tendrá que dar explicaciones… Siempre en una pareja hay altas y bajas, nada es perfecto… Con esto ha faltado el respeto a mis hijas, a mi casa, a mi hogar y a su familia”.