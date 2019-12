Nataniel Sánchez ofreció una entrevista donde recordó su paso por la serie “Al fondo hay sitio”, gracias a la cual alcanzó gran popularidad a nivel nacional.

La actriz que dio vida a Fernanda de las Casas confesó que siente nostalgia por llevar años alejada de la pantalla chica. “Extraño el contacto con el público, pero estoy feliz estudiando en España”, manifestó.

Nataniel Sánchez asegura que no buscaba fama al actuar en "Al fondo hay sitio"

Nataniel Sánchez reveló que no entró a la televisión con la intención de volverse famosa, sino para crecer como artista. “Entré a la televisión porque quería hacer arte y que la gente se identifique con mis personajes, no busqué fama. El ser reconocida es una consecuencia, pero no es lo que yo buscaba. Sin embargo tengo que reconocer que “Al fondo hay sitio” marcó un antes y un después en mi vida”, precisó.

En otro momento, la reconocida actriz aseguró que se siente contenta de que aún hayan quienes la recuerden como ‘Fernanda’, su personaje en “Al fondo hay sitio”. “Nunca la voy a olvidar, no me molesta que la gente me reconozca en la calle y me llame Fernanda, obviamente la gente se encariña con el personaje y desconectarlo es difícil. Pero una cosa es que la gente te recuerde y otra, muy distinta, es que te encasille”, comentó.

Finalmente, Nataniel Sánchez confesó que le resultó bastante difícil cuidar su vida privada, luego de volverse una figura pública. “De hecho ya nada de lo que haga va a pasar desapercibido. Perdí privacidad y cuando eres pequeña y estás recién saliendo al mundo, hay muchas cosas que cuidar y manejar. Dios fue mi cable a tierra”, indicó la artista, quien fue pareja de Erick Elera en la ficción.