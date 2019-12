Monique Pardo será la próxima invitada a “El valor de la verdad”, donde contará algunos detalles sobre su vida privada. En uno de los avances, se puede ver que la exvedette confiesa que la han confundido con Susy Díaz en más de una ocasión.

Beto Ortiz reveló, por medio de un video en su cuenta de Instagram, la participación de la polémica Monique Pardo en su programa en Latina.

En el clip, se aprecia a la hilarante exvedette comentar “¡Manos arriba! ¡piernas al hombro!”. Pardo también aparece bailando en el escenario de “El valor de la verdad” junto a Beto Ortiz.

El adelanto también muestra a Monique Pardo revelar que, en varias oportunidades, la han confundido con la controvertida excongresista Susy Díaz.

“Cuando a mi me agarran, se vuelven locos y me dicen ‘¡Tú eres, tú eres...!’, antes que me digan Susy Díaz, les contesto ‘Soy Monique Pardo’”, comenta, entre risas. "Porque me dicen...'¡Susy Díaz!'...'No, soy Monique Pardo'”, agrega la exvedette.

Al igual que los demás participantes de “El valor de la verdad”, Monique Pardo contará con tres invitados, entre los que destaca la presencia del cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita.

En el adelanto del programa, el comediante toca la guitarra y canta a capella, mientras la exvedette se mueve al ritmo de la música del sonero.