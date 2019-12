Madonna conoce a sus suegros y oficializa relación con el bailarín Ahlamalik Williams

El romance entre Madonna y su joven bailarín Ahlamalik Williams apenas se hizo público hace algunas semanas, cuando ambos fueron captados en actitudes muy cariñosas en el balcón de un hotel. Para muchos, la pareja no duraría mucho tiempo debido a la diferencia de edades, él tiene 25 años y ella 61. Sin embargo, ambos han demostrado que su romance va en serio y hasta ya hasta ya comparten momentos familiares.

En declaraciones para el medio especializado TMZ, el papá del novio de Madonna, Drue Williams habló sobre la relación de su hijo con la “Reina del pop” y reveló que llevan un año saliendo. “El amor no tiene edad y mi hijo está viviendo la vida loca. Yo simplemente me alegro mucho por él”, indicó el orgulloso padre del joven coreógrafo.

Además, contó que tanto él como su esposa Laurie han compartido más de un momento junto a la estrella, quien los habría invitado a cenar en la intimidad de su camerino para conocerse mucho más.

Madonna va en serio con su novio Ahlamalik Williams

“Madonna no paraba de hablar de lo mucho que se preocupa por nuestro hijo, del talento que tiene y de lo enamorada que está de él. Nos dijo que era muy inteligente, brillante y que no le faltaría de nada, que no nos preocupáramos. Sabemos que la diferencia de edad entre ellos es amplia, pero eso no importa cuando se trata de dos adultos con plena voluntad”, señaló el progenitor de Ahlamalik Williams en una entrevista para el diario británico Daily Mail.

Madonna y Ahlamalik Williams

Esta no es la primera vez que Madonna se involucra sentimentalmente con un miembro de su cuerpo de baile, es conocido por todos el romance que mantuvo con el coreógrafo francés Brahim Zaibat hasta el año 2013. Sin embargo, según medios especializados, su acercamiento con Ahlamalik Williams parece haber tomado tumbos más serios.

Incluso, trascendió que Madonna aseguró a sus suegros que está “profundamente enamorada de Ahlamalik”, a quien conoció durante las audiciones de su anterior gira ‘Rebel Heart’ en 2015, y que se encargaría personalmente de que no le falte nada.