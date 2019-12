Lucero ya se viene preparando para despedir este 2019 y recibir con los brazos abiertos el Año Nuevo. La actriz y cantante mexicana acaba de plasmar su emoción por dicha celebración y lo ha hecho con una peculiar publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

La artista volvió al ojo de público tras la victoria del pequeño Roberto Xavier, quien ganó la final de “La Voz Kids”, edición México. El cantante de 9 años logró alzar la copa gracias a Lucero, su coach en dicho reality.

Tras recibir buenos comentarios por dirigir de buena manera al niño, la celebridad azteca acaba de ganar miles de elogios por una foto suya.

Resulta que la popular ‘Lucerito’ compartió con sus 2.5 millones de seguidores en Instagram una instantánea donde mostró con orgullo las arrugas en su rostro. Con esta publicación, la actriz dejó en claro que no le tiene miedo al paso del tiempo.

“Gracias a Dios por un 2019 inolvidable. Que el 2020 les llene de amor y felicidad desde el día 1”, escribió la exesposa del cantante Mijares en su red social.

Hasta el momento la publicación consiguió 102.737 miles reacciones. Además, los mensajes de halagos no se hicieron esperar: “Preciosa”, “Mi reina, hermosa”, “Belleza”, “Linda”, “Perfecta”, “Verte así tan natural, tan relajada, tan Lucero, es lo que más me hace feliz”,” Qué bonito perfil, tus rizos, tus arruguitas, te ves preciosa”.

Lucero ama sus arrugas

Durante una entrevista con Reforma a fines de agosto, Lucero, de 50 años, lamentó que en la actualidad solo se dé valor a lo que se ve, a la perfección. La actriz marcó distancia de los “arreglitos” a los que muchas celebridades recurren y defendió sus arrugas.

“Pienso que actualmente se ha dado mucha importancia en el físico, sobre todo en los famosos. Hay mucha expectativa en ¿cómo se ven las artistas?, ¿quién se opera y quién no?, ¿quién tiene bótox y por qué?", señaló en un principio.

"Las personas deben representar la edad que tienen. No me quiero ver de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo. Para mí, tener 50 años es difícil de esconder porque todos saben que empecé en el 80, como que no me puedo quitar la edad así de un plumazo y no tendría por qué”, agregó.