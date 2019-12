Jossmery Toledo incursiona en nuevas facetas. Tras el proceso disciplinario que se le abrió por un presunto mal uso del uniforme policial en la aplicación Tik Tok, la joven suboficial reveló que participó en un videoclip musical de género urbano.

A través de Instagram, la ‘influencer’ compartió un adelanto de su nuevo proyecto. El tema es del cantautor peruano Franco Chiesa, siendo estrenado este 2 de enero en las principales plataformas musicales.

Jossmery Toledo.

“Chico/as estoy muy emocionada porque éste dos de enero no te pierdas el estreno de ‘Bam Bam’, donde participé en esta linda experiencia grabando junto a Franco Chiesa”, escribió la suboficial de PNP en la red social.

Como se recuerda, más allá de cumplir labores en la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo se desempeña como modelo. Así también, gusta de grabar videos en la red social china, así como en Instagram.

Jossmery Toledo rompe su silencio tras polémico video en Tik Tok

La joven suboficial de tercera Jossmery Toledo se pronunció en redes sociales tras la polémica de su video subido en la red social Tik Tok. “Gracias a todas las personas que me apoyan”, escribió la ‘influencer’ antes de compartir un extenso video.

“Ya estoy mejor con todo lo que me está pasando. Estoy muy contenta y quiero agradecer por el apoyo y mensajes motivadores. Me siento bien respaldada por ustedes y quiero agradecer también al doctor que me está ayudando en este proceso”, sostuvo.

Así también, añadió que seguirá subiendo más video de ese tipo en sus redes sociales. “Voy a seguir colgando mis videos”, agregó.