Fernando del Solar tenía preocupados a todos sus fieles seguidores debido a que permanecía hospitalizado por un grave cuadro de neumonía, según informó su manager Aarón Olvera, quien dio algunos alcances acerca de la recuperación de la figura televisiva.

Ahora, ha sido el mismo Fernando del Solar quien buscó un acercamiento con sus fanáticos y utilizó su cuenta personal de Twitter para enviar un mensaje en el que aclara su actual estado de salud, además, agradeció a todos el apoyo que ha recibido, sobre todo el interés y la preocupación acerca de su enfermedad.

“Familia ¿Cómo están? Ya preparados para recibir 2020 con toda la actitud. Desde la camita ya recuperándonos. Agradezco todas las muestras de cariño y buenos deseos. Grandes besos y abrazos para todos”, escribió Fernando del Solar en su red social.

Foto captura: Fernando del Solar Twitter

La legión de fanáticos reaccionó inmediatamente a su mensaje y le desearon nuevamente una pronta mejoría, incluso, algunos afirmaron que continuarán sus oraciones para que el conductor esté totalmente recuperado.

Fernando del Solar está fuera de peligro y reaparece en Twitter

Como se recuerda, la tarde del último jueves empezó a circular la noticia de que Fernando del Solar había sido hospitalizado y hasta se dijo que había sido inducido al coma luego de una operación de emergencia.

Estos rumores fueron desmentidos por Aarón Olvera, quien explicó que Fernando del Solar fue hospitalizado por una infección pulmonar. “Sabemos que este tipo de enfermedades, si no se tratan a tiempo, se pueden complicar. De manera lógica su doctor se encuentra en un hospital, mismo al que acudió Fer, entonces no hay nada más allá, no hay de qué preocuparse, simplemente es un cuadro de neumonía; repito, que se tiene que tratar con medicamentos, en fin, no soy doctor para saber cuál es el procedimiento”, declaró el manager.