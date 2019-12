Pedro Gallese, Christian Cueva, Jefferson Farfán, Juan Manuel “Locos” Vargas y otros futbolistas que formaron parte de las principales portadas de los diarios locales, debido a los escándalos entorno a su vida amorosa.

Sin lugar a dudas, el arquero de Alianza Lima acaparó la prensa internacional luego de traicionar a su esposa Claudia Díaz, a quien le pidió perdón a nivel nacional a través de las pantallas de un canal de televisión.

Christian Cueva

El seleccionado peruano Crhistian Cueva ha sido uno de lo que más portadas generó durante este año, debido a los presuntas infidelidades con Alexandra Méndez “La Chama”, Shirley Arica, Chris Soifer y Vania Bludau.

Pese a toda la presión mediática, Pamela López disculpó al futbolista y contrajeron matrimonio el pasado 21 de diciembre en la ciudad de Trujillo. A pocos horas del día principal de las nupcias, el seleccionado protagonizó otro escándalo durante una ‘pinchanga’, donde agredió verbalmente a un árbitro.

Pedro Gallese

El arquero de Alianza Lima, Pedro Gallese, se ha mantenido en la lupa de la opinión público tras el ‘ampay’ que divulgó “Magaly TV, la firme”. En las imágenes emitidas a nivel nacional se pudo ver al deportista salir de un hotel con la hija del alcalde de La Perla. Después de ello, en la final de La Liga 1, el deportista utilizó las cámaras para pedir perdón y que su esposa Claudia Díaz le dé una nueva oportunidad.

Al parecer, la pareja estaría en el proceso de reconciliación, pues Rodrigo González publicó unas imágenes donde se les vio viajando en un avión.

Jefferson Farfán

El popular “Foquita” Jefferson Farfán habría retomado su amistad con la salsera Yahaira Plasencia, con quien viajo la primera semana de diciembre a Miami, donde tuvo la responsabilidad de aperturar el concierto del Oscar D´León.

Días más tarde, Melissa Klug, a través de una entrevista exclusiva para el programa de Magaly Medina, confesó que uno de sus hijos sufría de bullying y que eso lo sabía el seleccionado, quien viajó pese al problema que estaba pasando su heredero.

Juan Manuel “Loco” Vargas

A pesar que Juan Manuel “Loco” Vargas fuera relacionado hace mucho tiempo con Tilsa Lozano, una nueva declaración del examigo de la jurado de “El dúo perfecto” aludió al deportista indicando que la exvengadora sí habría mantenido una relación con la pareja de Blanca Rodríguez.

"He visto que sí han tenido comunicación porque hay un familiar del loco Vargas que cuando quieren verse, cuando quieren quedar o hablar de alguna cosa o comunicarse, lo hacen a través de esta persona”, manifestó el estilista.

Carlos Zambrano

El futbolista Carlos Zambrano estuvo involucrado en la presunta agresión física de una menor y de haber dado sustancias ilegales. El caso fue divulgado por el programa “Magaly TV, la firme”, donde se manejó por varios días consecutivos el tema.

En ese sentido, Magaly Medina denunció públicamente que venía recibiendo amenazas por parte del entorno del jugador.

"En este país no podemos con tanta delincuencia (...) Voy a hacer un llamado público, he sido amenazada directamente por gente vinculada a esta chica Phara. No solo mi seguridad ha recibido los informes fidedignos, sino también que nos han amenazado a los teléfonos que corresponden a la producción periodística del programa”, argumentó la conductora con evidente seriedad.

“Cualquier cosa que me pase, cualquier cosa, nombro responsables directos al entorno de Carlos Zambrano. Cualquier cosa que le pase a esta chica (María Vargas Aliaga, denunciante) o a la menor que ahora se encuentra en un albergue, los responsables directos van a ser Carlos Zambrano y su entorno, porque dime con quién andas y te diré quién eres”, acotó.

Jean Deza

El futbolista de 26 años fue involucrado con Shirley Arica, quien señaló en “El valor de la verdad” que Jean Deza le habría mentido afirmando que era soltero.

Los escándalos en su vida no pararon hasta que un travesti de nombre ‘Rubí Luna’ contó que el entonces jugador del Montpellier le mandaba fotos y videos íntimos. Pese a las pruebas, el deportista negó todas las acusaciones en su contra.