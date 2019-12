Actriz transgénero Dayanita comparte foto junto a misterioso hombre en viaje [FOTO]

Dayanita, la primera actriz cómica transgénero que trabaja en “El wasap de JB”, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a un misterioso sujeto en Instagram. La artista decidió tomarse dicha instantánea en Huancayo y lo publicó en el feed de la red social.

Junto al texto “Me encantó esta nueva aventura contigo”, Max Orlando dejó en evidencia, que la persona con quien posa en la imagen se trataría de su saliente. Hasta el momento, Dayanita no declaró sobre si tiene oficialmente una pareja.

No obstante, sus seguidores comenzaron a felicitar a la actriz cómica por haber encontrado el amor antes de terminar el 2020. Algunos con hilarantes comentarios, otros, sacándole provecho a las ofensas. Sin embargo, en este tipo de mensajes, Dayanita hace caso omiso.

¿Dayanita con su novio en Huancayo? Foto: Instagram.

Dayanita confiesa tener un hijo y pide verlo

Hace poco más de un mes, Dayanita reveló que tiene un hijo de 7 años. Desde hace 5 años no puede ver al pequeño por impedimento de la madre del mismo.

En un reportaje de Reporte semanal, la actriz transgénero reveló las ansias de poder abrazarlo. “Lo quiero conseguir (el ver a su hijo). Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño", dijo la actriz de “El wasap de JB”.

Dayanita.

“(Soy) papá, mamá, lo que sea, pero ese es mi sueño (acercarse a su hijo)”, agregó la artista. En la misma nota, Dayanita contó que a los 14 año se enteró que iba a ser padre.

“Le pasaba pañales, le compraba suero porque su mamá era una persona muy “movida” y al niño lo dejaba donde sea. Yo vendía caramelos y le daba (el dinero que ganaba)”, reveló la actriz.