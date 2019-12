Luego que famosos del espectáculo peruano hayan optado por la paternidad (tales como Ernesto Pimentel y Ricardo Morán), Carlos Álvarez tampoco la descarta, de hecho, sueña con convertirse en padre. Sin embargo, el actor cómico ha puesto algunas condiciones para poder criar un hijo.

En una entrevista al diario “Correo”, Carlos Álvarez destacó que tiene toda la intención criar a un pequeño, sin embargo, aseguró que esto lo haría siempre y cuando el menor tenga las condiciones adecuadas para crecer.

“Claro que me gustaría tener un hijo. A esta edad sigo en el ‘raspa y gana’, pero una cosa sí debo opinar. Uno debe traer un niño al mundo y, ojo, hablo por mí, no por satisfacción personal, sino porque ese niño tiene que nacer en una familia. Cada quien tiene una arista diferente, pero tener su papá, su mamá, un hogar bien cimentado donde hay mucho amor, cariño”.

Mas cuando le preguntaron si creía si la paternidad representaba para él una cuestión de ego, Carlos Álvarez insistió en su idea:

“… Esa decisión no es una cuestión de ego, de decir ya tengo mi hijo, ya cumplí, no creo que sea así. Hay que tener en cuenta que traer una vida humana al mundo es construir un ser humano, una felicidad, construir en el cariño, en el amor, en sus necesidades. No me estoy comprando un carro ni una casa”.

Pero cuando le preguntaron si reconocía otro tipo de formas de realización personal aparte de la paternidad, Carlos Álvarez reconoció:

“Yo soy papá de muchos niños que ahora son adolescentes, cantantes que descubrimos que me dicen ‘papá’ cuando me ven, siempre los apoyo con consejos, orientación… tengo mis niños del albergue de aldeas infantiles. Me dirán no es lo mismo. Sí, posiblemente no es lo mismo, pero me permiten esa cercanía hermosa, directa con la niñez que tanto valor”.