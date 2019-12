Pancho Rodríguez es sorprendido por sus hijas antes de Año Nuevo

El chico reality Pancho Rodríguez se mostró muy emocionado al contar que fue sorprendido por sus hijas y su madre a solo horas de recibir el Año Nuevo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el integrante de “Esto es Guerra” reveló que su familia llegó al Perú para pasar con el las fiestas por fin de año.

“Recién llegaditas y bien engreídas”, escribió el chileno, junto a una fotografía en la que aparece al lado de su madre y sus dos pequeñas.

Pancho Rodríguez

En una de sus historias de Instagram, Pancho Rodríguez compartió un video en el que se puede ver a su hija mayor paseando en una motocicleta en un estacionamiento.

Por otra parte, Spheffany Loza, hermana menor de Melissa Loza, compartió en Instagram imágenes de la hija menor del chileno jugando con su gatita, bautizada como ‘Bella Rodríguez Loza’.

Recordemos que Pancho Rodríguez llegó al Perú en el 2014 para integrarse al programa "Combate", hasta que en 2019 pasó a formar parte de "Esto es Guerra", reality que se transmite por América TV.

Pancho Rodríguez celebra el cumpleaños de su hija Rafaela

En noviembre pasado, Pancho Rodríguez viajó a Chile para celebrar el cumpleaños de Rafaela, su hija menor.

“Celebramos el cumpleaños de Rafaela. Fue un fin de semana increíble, demasiado mágico, mucha conexión con sus amigos (…) Me recargué de energías. Es difícil pedir permiso y no verlas me afecta bastante. Prefiero pensar en lo lindo”, expresó muy emocionado el chileno, en conversación con América Espectáculos.