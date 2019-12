El 2019 fue un año muy especial para varias figuras de la farándula local, pues tuvieron la dicha de ser madres por primera vez, por lo que empezarán a lo grande el Año Nuevo.

Vanessa Jerí, Delly Madrid, Nickol Sinchi, Johanna San Miguelito y Natalia Otero son algunas de las famosas peruanas que iniciaron su etapa como madres.

Vanessa Jerí

En junio de este año, Vanessa Jerí, quien participó en series como “Mil oficios” y “Así es la vida”, anunció en Instagram que se encontraba embarazada, por medio de su cuenta de Instagram. Ya en octubre, la actriz reveló que unas semanas atrás dio a luz a su bebé, fruto de su relación con el empresario Raúl González, quien es mánager de Jefferson Farfán.

La actriz cómica María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, sorprendió a sus fans en abril al contarles por medio de Instagram que estaba embarazada por segunda vez y que llevaba más de 24 semanas de gestación.

A mediados de julio, la artista confirmó que su hija había nacido. “El nacimiento de mi bebita ha significado un gran impulso en mi vida. Ha nacido en un momento en que mi vida marcha perfectamente bien, en cuanto al aspecto emocional y laboral. Además, con ella, mi hijito mayor, Juan Diego, tendrá a una compañerita”, comentó, en declaraciones para El Popular.

Delly Madrid

A sus 40 años, Delly Madrid impactó a sus fanáticos al revelar que se encontraba en la dulce espera de dos mellizas. “Me han hecho muy feliz con este reportaje. Estoy tan emocionada, me siento bendecida, siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla dura, no solamente un desgaste físico, sino también mental”, manifestó en exclusiva para el programa “En boca de todos”.

Fue en octubre que la modelo finalmente pudo darles la bienvenida a sus hijas Galla y Cloe. “Mi sueño hoy es una realidad. Llena de amor y mucha ilusión”, fue la emotiva frase con la cual la popular ‘Elegantísima’ confirmó el nacimiento.

La actriz sorprendió a sus seguidores de Instagram y mostró por primera vez el rostro de sus hijas.

Génesis Arjona

La panameña Génesis Arjona, exintegrante de “Esto es Guerra”, anunció que se encontraba embarazada con un conmovedor mensaje en Instagram. “Jamás pensé sentirme tan feliz, he vivido momentos maravillosos pero ninguno se compara a este ( solo las madres me comprenderán ). Quiero compartirles a ustedes mis bellos seguidores los meses que faltan y lo agradecida que estoy con Dios por darme este milagro”, escribió en su publicación.

Hace tan solo unos días, la modelo presentó las primeras imágenes de su bebé recién nacido a través de sus redes sociales.

Edith Santos (Johanna San Miguelito)

En junio pasado, Edith Santos, quien interpreta a Johanna San Miguelito en “El wasap de JB”, confirmó que ella y su pareja Marco Polo esperaban a una niña, durante una amena entrevista con el programa “Mujeres al mando”.

Más tarde, a inicios de octubre, la comediante anunció en Instagram la llegada de su bebé. “Hoy/es un día muy especial porque a las 5:20 de la tarde del día lunes 30 de septiembre del 2019 nació mi hermosa princesa Daleska”, escribió la artista en su post.

Nickol Sinchi

Una fuerte polémica se generó en mayo, cuando la cantante Nickol Sinchi anunció en Instagram que se convertiría en madre a sus cortos 21 años. “Siempre soñé con ser mamá, y sí, ha llegado el momento, estoy esperando mi primer bebé, un niño hermoso que gracias a Dios viene lleno de salud, mi familia y yo lo esperamos con muchísimo amor”, fue parte del mensaje con el que la intérprete dio la noticia.

Una vez superado el mal momento, la integrante de “Corazón serrano” anunció en mayo el nacimiento de su bebé y presentó las primeras fotos de su pequeño en Instagram.

Natalia Otero

Durante una entrevista en el programa “En Exclusiva” en diciembre del año pasado, la animadora infantil Natalia Otero confirmó que ella y su novio serían padres.

En mayo de este año, Natalia Otero publicó en Instagram un video en el que presentó por primera vez a su hija Luana recién nacida. “Estoy enamoradísima. El amor de mi vida”, se le escuchaba decir a la animadora en el clip.