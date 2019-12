Alejandra Baigorria envía potente mensaje tras críticas: “Vivan sus vidas sin envidiar”

Luego de ser fuertemente criticada por continuar su noviazgo con Arturo Caballero, la modelo y empresaria Alejandra Baigorria se pronunció a través de su Instagram para enviar un fuerte mensaje a sus detractores.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ compartió un amplio texto en el que expresó lo agradecida que se siente por todo lo bueno que le pasó este año

“¡Quiero agradecer a este año 2019 por el aprendizaje, el crecimiento y la salud! ¡Un año lleno de oportunidades que siempre soñé, estoy llena de gratitud por la confianza de muchas personas! ¡Gracias infinitas a todos los que creyeron en mí y que saben y conocen que cuando yo me propongo algo no paro hasta lograrlo! ¡Un año lleno de crecimiento personal, de mucho pero mucho trabajo y nuevos proyectos!”, escribió en parte de su mensaje en Instagram.

Alejandra Baigorria también aprovechó su publicación para dirigirse a todas las personas que la han cuestionado por seguir adelante con su relación con Arturo Caballero, después de que se difundiera un video donde el empresario aparecía tocándole el derrier a otra mujer en una discoteca.

“¡Gracias a todas las personas que me siguen y creen en mí! Sé que muchos me quieren y que muchos no. Sé que muchos me critican, me juzgan. A ellos también les agradezco porque en la vida no todo es perfecto y porque la vida esta llena de problemas y trabas. Finalmente les digo que vivan sus vidas tratando de ser mejores y sin mirar la vida de al lado o envidiar. ¡Solo cree en ti mismo y sal a lograrlo! ¡Vamos por este 2020!”, expresó la integrante de “Esto es Guerra” en Instagram.