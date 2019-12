Se termina el año 2019 y Sheyla Rojas, quien estuvo envuelta en escándalos amorosos durante todo ese tiempo, hace una reflexión de lo que sucedió en su vida y de los cambios que espera lograr el próximo año.

La conductora de “Estás en todas” aseguró que pese a las ‘turbulencias’, fue un año de aprendizaje. “He disfrutado de cada cosa, creo que las experiencias de la vida nos enseña mucho, así que uno lo que tiene que hacer es aprender y salir adelante, y eso es lo que he hecho”, expresó.

Sobre los escándalos amorosos en los que estuvo involucrada como la boda frustrada con su exprometido Pedro Moral y el fugaz romance que vivió junto al millonario árabe Fidelio Cavelli en Grecia, Sheyla Rojas confesó que se siente feliz sin pareja.

Sheyla Rojas

“No busco una relación, ni tener una pareja. hace mucho tiempo no disfrutaba tanto de la soltería como lo estoy disfrutando ahora”, declaró para “América Espectáculos”

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli vivieron un fugaz romance en la isla Mykonos en Grecia.

Para la exchica reality de 32 años, el matrimonio puede esperar. Además, reveló cuáles es la cualidad principal que debe tener el hombre de su vida.

"No me apresuro en casarme, creo que el hombre del que me enamore, con el cual decida compartir mi vida, debe ser un hombre que este alineado con lo que deseo para mí y mi familia", comentó la conductora de televisión.

Sheyla Rojas continuará en América Televisión

Por otro lado, se queda en América. Los rumores de los panelistas de “Válgame” señalaban que Sheyla Rojas sería la nueva figura de Latina; sin embargo, ella reafirma que continuará junto a Choca Mandros.

Pero, deja abierta la posibilidad de trabajar fuera del país. “He cerrado con varias propuestas, sigo en América, pero si sale una oportunidad en el extranjero, yo feliz de la vida”, finalizó.