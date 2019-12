Chris Soifer responde a Rodrigo González tras exponer polémico video

Rodrigo González mantiene en la mira a cada uno de los personajes mediáticos. A través de sus historias de Instagram, el exconductor de Latina expuso un video de Chris Soifer en un momento incómodo que pasó con su enamorado.

En las imágenes se le observa a la hermana de Michelle Soifer en una reunión, disfrutando de sus amigos, y de pronto, llama la atención de los presentes al sentarse sobre las piernas de su pareja. Ante este accionar, los asistentes no dudaron en grabar el hecho y enviárselo al popular Peluchín, quien lo difundió en su red social más utilizada.

Lejos de indignarse con Rodrigo González, Chris Soifer utilizó su perfil de Instagram para responder al amigo de Gigi Mitre con un mensaje privado, el cual fue publicado por el exconductor de Latina en las historias de la misma red social.

“Ja ja ja ja ja. ¡Qué vergüenza!”, escribió la hermana menor de Michelle Soifer. En tanto, el periodista indicó que la ex chica reality no se lo tomaba tan personal el tema. “Chris no se pica”, explicó.

Hermana de Michelle Soifer

“El amigo recibe su domingo empollado por la menor de las Soifer”, fue el texto que ‘Peluchín’ usó para describir el video que fue comentado en la esfera virtual.

Así como la hermana de Michelle Soifer, existen varias figuras de la farándula local que fueron expuestas por Rodrigo González a través de sus historias de Instagram, donde publica imágenes y videos de las figuras mediáticas que son proporcionadas por sus miles de admiradores que ostenta en Perú y diversas partes del mundo.