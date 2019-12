El cantante británico Robbie Williams, quien es un gran apasionado del fútbol, sorprendió a sus fans al revelar que se siente un tanto acomplejado por el Real Madrid, equipo en el que juega su amigo Tony Kross.

En declaraciones que ofreció para el documental sobre Tony Kroos, el intérprete de “Angels” le pidió al alemán que deje su equipo y se vaya al Manchester United, para que pueda continuar creciendo en su carrera como futbolista. Allí ya lo has ganado todo. ¡Ficha por el United, vente al United!”, se le escucha decir al artista.

Fue en medio de este documental que Robbie Williams lanzó un curioso comentario sobre el Real Madrid. “Creo que tenemos la mejor Liga del mundo, la Premier. Por eso me molesta mucho una cosa: el Real Madrid ha hecho que me sienta pequeño, me hace sentir como si tuviera un pene pequeño”, manifestó, entre risas.

“El fútbol es mi religión y no me gusta que haya dioses más grandes que el mío”, agregó el cantante, en el material audiovisual que cuenta los éxitos y fracasos de Tony Kroos en el fútbol.

Tony Kroos confiesa su admiración por Robbie Williams

Hace tres años, el futbolista alemán Tony Kroos confesó que se considera un gran fan de Robbie Williams, al compartir en Instagram una foto de su primer encuentro con el cantante.

“¡Esta leyenda viva es un tío estupendo! Le adoro. Fue un placer conocerte @robbiewilliams”, escribió junto a su publicación. La instantánea fue tomada en medio de la gira “The heavy enternainment show tour”, cuando el artista se presentaba en el Esprit Arena de Düsseldorf el 28 de junio del 2016.