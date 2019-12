Michelle Soifer y Giuseppe Benignini sorprendieron a sus seguidores de Instagram este sábado al compartir en sus historias una imagen de una ecografía. La artista había anunciado su embarazo.

El modelo extranjero fue el primero en publicar la imagen, acompañándolo con un “Estoy muy feliz. Creo que será lo mejor que nos ha pasado, ser papás Michelle”. La exchica reality utilizó la misma foto para replicarlo en su cuenta de Instagram, escribiendo: “Quería compartir esta maravillosa noticia con ustedes. ¿Cómo serás?".

Sin embargo, todo se trató de una broma por el Día de los inocentes, pues dicho post fue subido el 28 de diciembre, fecha en la que millones de personas realizan este tipo de mofa. Ambos jóvenes no se han pronunciado al respecto.

Hace unos días, Michelle Soifer y Giuseppe Benignini compartieron por primera vez una fotografía juntos. En la instantánea, publicada en el día de Navidad, los dos se miran sonriente uno al otro, oficializando así su romance.

“Feliz navidad a todos ... que Dios los llene de bendiciones y que este nuevo año cumplan todas sus metas. Feliz navidad amor mío”, escribió la cantante en la foto publicada en su cuenta de Instagram.

Giuseppe Benignini revela las ansias de casarse con Michelle Soifer

Hace un mes, durante una entrevista que concedió al programa “Válgame”, el venezolano Giuseppe Benignini expuso sus ansias de casarse con Michelle Soifer. En conversaciones con la reportera del programa, el popular “Principito” se confesó.

“Lo que me gustó de ella fue su corazón y cómo es con las personas. Es una mujer cariñosa, atenta, carismática. No es la Michelle que ven en pantallas y creo que eso fue algo que me marcó para decir: Me quiero casar”, reveló.

“Ya se lo he dicho. me voy a casar en Venecia y a ella también le encantaría. Ojalá que acepte”, agregó el extranjero.