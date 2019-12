La empresa de entretenimiento estadounidense, Netflix, anunció el lanzamiento de la serie basada en la vida de Selena. Asimismo, habrá un concierto masivo el 31 de marzo de 2020 para conmemorar los 25 años de su fallecimiento.

¿Quién protagonizará a la nueva Selena?

La primera vez que se interpretó a Selena no fue nada sencillo para Jennifer López. Ahora, la tarea recae en los hombros de Christian Marie Serratos para darle vida a quien fuese vocalista del grupo Los Dinos.

Christian Marie Serratos será la protagonista de la serie de Netlix. Fuente: Getty Images

Han pasado 24 años desde que la ‘Diva del Bronx’ hiciese el papel principal en la película Selena (1997). El padre de la fallecida cantante, Abraham Quintanilla, habló del duro proceso de selección que hubo en aquella oportunidad en Los Ángeles y se refirió también a Serratos.

“Tuvimos casting en seis ciudades; a mí me había gustado para el personaje una chica que salió del casting de Miami. Ella, físicamente se parecía mucho a Selena, pero no tenía experiencia en la actuación”, explicó Quintanilla.

“Ella fue la última en hacerla (la prueba), y a mí me sacaron y me dijeron: ‘señor Quintanilla, ella no se parece a Selena, pero con maquillaje y ropa la vamos a hacer que se parezca'”, agregó.

Al final, la exesposa de Marc Anthony obtuvo el estelar en la película que recaudó cerca de 60 millones de dólares en taquilla frente a la inversión de 20 millones.

Jennifer López interpretó a Selena hace 24 años. Fuente: Internet

“Está bien la chica, no vas a hallar a nadie que se le parezca a Selena, pero de todas las fotografías que mandaron, a mí me gustó más ella”, dijo Quintanilla sobre Serratos. “Nosotros nada más les decimos si nos parece o no. De todas ella (Serratos) era la mejor”, sostuvo el padre.

“(Para la serie) todos coincidimos que ella (Serratos) era la mejor, nos gustaba más”, añadió Quintanilla sobre la próxima protagonista de su difunta hija.

¿Quién es Christian Marie Serratos?

Nació en Los Ángeles, Estados Unidos, y es de ascendencia mexicana e italiana. Serratos es conocida por su papel de Rosita Espinosa en la serie The Walking Dead.

Christian Serratos as Rosita Espinosa - The Walking Dead _ Season 9, Episode 1 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Además, la actriz ha interpretado papeles como el de Suzie Crabgrass en la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned. También, obtuvo el papel de Angela Weber en la saga de Crepúsculo, el cual le valió para ganar el Hollywood Young Artist Award en 2009.

Hasta el momento, no es conocida la fecha exacta de estreno de la serie de la vida de Selena, pero las informaciones indican que tendrá una duración de 20 episodios de una hora aproximadamente.