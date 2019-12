Justin Bieber sabe cómo alborotar las redes sociales, si no es con una fotografía subida de tono junto a su esposa Hailey Baldwin, lo hace con polémicos comentarios que sacan a la luz un poco más de su personalidad y su vida matrimonial con la modelo de 23 años.

Esta vez, Justin Bieber aseguró a través de un comentario en su perfil de Instagram, que “es bueno con las manos”. Todo inició cuando el intérprete de “Let me love you” decidió celebrar su buena actuación en un partido de hockey, publicando el video de una de sus anotaciones en la mencionada red social.

Las imágenes muestran a Justin Bieber divirtiéndose junto a sus amigos en la pista de hielo, lo que más llamó la atención de sus curiosos seguidores fue el mensaje que acompañaba el post. “Como dice siempre mi esposa, soy muy bueno con las manos”, escribió el ex de Selena Gomez, causando alboroto entre los cibernautas.

Lejos de molestarse por el pícaro comentario de su esposo, la modelo Hailey Baldwin celebró lo dicho por el cantante y lo respaldó escribiendo con un escueto: “Es cierto”.

Justin Bieber alborota Instagram con polémica revelación

Esta no es la primera vez que la joven pareja enciende las redes sociales, en anteriores oportunidades ambos han publicado fotografías donde hacen sugerentes poses y se muestran con pocas prendas, dejando muy poco a la imaginación.

El post de Justin Bieber no pasó desapercibido entre los internautas y a pocas horas de ser publicado, ya cuenta con casi 3 millones de reproducciones y miles de comentarios. “Eres bueno en todo”, “Justin, eres tan perfecto”, fueron algunos de los mensajes.