La bailarina Isabel Acevedo salió al frente para aclarar los rumores que apuntan a que estaría saliendo con el exfutbolista Roberto Martínez.

En conversación con América Espectáculos, la exnovia de Christian Domínguez dio a conocer la verdad sobre las especulaciones que la vinculan al exnovio de Vanessa Terkes.

Karla Tarazona dice que Isabel Acevedo siempre será recordada como la "otra", a pesar de ya no estar con Christian Domínguez.

La popular ‘Chabelita’ aseguró que no tiene nada más que una amistad con Roberto Martínez, al comentar que ha trabajado con este, e incluso con la propia Vanessa. “¿Yo con Robert? No, no, hemos estado trabajando juntos. Súper lindo, es un caballero. Hemos estado trabajando los tres, con Vanessa Terkes. Hemos coincidido en varios programas. Chévere, buen pata, es mi amigo nada más”, aseguró.

Por otro lado, la bailarina dijo que no podrá ir más allá con su pretendiente de México, aquel que conoció durante el viaje a Cancún que realizó con unas amigas hace unos meses. “He hecho amigos, no lo voy a negar. Cuando viajé a México, fue especial, pero por la distancia, es complicado. Las mejores vibras para él”, expresó.

Isabel Acevedo confiesa que, a pesar de su polémica ruptura con Christian Domínguez, continúa creyendo en el amor, por lo que está dispuesta a enamorarse otra vez. Sin embargo, aclaró que, por el momento, solo quiere disfrutar su soltería al máximo.

“Quiero vivir mi soltería. No le cierro las puertas al amor. Soy joven y quiero disfrutar. No quiero engancharme ahorita con una pareja tan rápido”, manifestó. “He estado 7 años con pareja, ahora prefiero descansar. Ahora que salgo con mis amigas siento que es más divertido”, añadió ‘Chabelita’.