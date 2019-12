Isabel Acevedo sobre piñatas de Año Nuevo con su rostro: “Hay que tomárselo divertido”

La bailarina Isabel Acevedo ofreció una entrevista donde se animó a pronunciarse sobre las piñatas con su rostro que se han hecho para celebrar el Año Nuevo.

Lejos de molestarse, la popular ‘Chabelita’ se rió de que su imagen se haya vuelto una de las figuras más populares entre las piñatas para reccibir el 2020, luego de su comentada ruptura con Christian Domínguez.

“En muñecos estoy. Tengo mi piñatita”, comentó, entre risas, para las cámaras de “Domingo al día”. “(He visto las piñatas) En la televisión. Mi mamá volvió de Gamarra y me dijo 'oye ‘Chabela’, me he matado de la risa porque he visto tu piñata”

Isabel Acevedo aseguró que no le molesta para nada que se vendan piñatas con su rostro por Año Nuevo. “Hay que tomárselo divertido”, comentó. “Hasta calzoncito me han sacado con el grupo de la soltería”, añadió la expareja de Christian Domínguez.

Isabel Acevedo confiesa que quiere volver a enamorarse

Luego de poner fin a su mediática relación con Christian Domínguez, Isabel Acevedo admitió que está dispuesta a enamorarse otra vez.

“No se puede cerrar las puertas al amor, no hay forma, porque enamorarse es tan lindo. Te ilusiona que te regalen algo o te saquen a pasear”, confesó en la entrevista que ofreció para el programa “Domingo al día”.

Karla Tarazona dice que Isabel Acevedo siempre será recordada como la "otra", a pesar de ya no estar con Christian Domínguez.

Isabel Acevedo asegura que se liberó de Christian Domínguez

Isabel Acevedo confesó que se siente liberada luego de haber terminado su polémica relación con Christian Domínguez.

“Esa mochila ya se la pasé a otra”, dijo, en relación al cantante y la relación que inició él con Pamela Franco.