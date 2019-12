Susan Ochoa no se arrepiente de haber participado en el reality de Gisela Valcárcel

Susan Ochoa se confesó a pocos días de terminar el 2019. La cantante tuvo altos y bajos durante el año tras ganar dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar y protagonizar un escándalo durante el reality de Gisela Valcárcel.

La cantante asegura que no se arrepiente de haber pisado el set de “El artista del año” porque aprendió nuevas experiencias.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel fue criticada por minimizar su triunfo en Chile. Días después, la intérprete peruana anunció su renuncia al programa y aseguró sentirse humillada por la conductora de televisión.

El incidente ya es parte de su pasado. “No, no... cómo es la vida, a veces cuando pasa el tiempo dices ‘Ay Dios mío’ ja, ja, ja... en cada reality que he estado me he reído, he escuchado, meditado. Creo que todo eso sirve para madurar, tomar buenas decisiones, para saber elegir”, señaló la artista a Trome.

Susan Ochoa participó como jurado en el reality de canto "Tú voz sí paga".

Susan Ochoa asegura que no ha perdido la humildad que la caracteriza y que su mayor cualidad es su fortaleza.

“Yo no me creo nada. Siento que piso siempre bien el suelo y estoy aterrizada, de esa manera camino mejor, más tranquila y con el corazón abierto hacia el público”, señaló.

Susan Ochoa, ganadora de dos gaviotas en el Festival Viña del Mar.

Está feliz por los logros obtenidos durante su carrera musical, con el lanzamiento de su nuevo videoclip de ‘Ya no más. “Estoy más que agradecida con todo lo que ha pasado. Ha sido para mí el momento preciso para que el público conozca de mi talento y sepa quién es Susan Ochoa”, acotó.