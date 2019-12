Seguidores de Pochi Marambio y Tierra Sur utilizaron las redes sociales para acusar a la cantante Camila Cabello de plagio. Según reportaron los cibernautas, el tema “My Oh My” es una copia de “Llaman a la puerta”, canción de la agrupación peruana que fue lanzada en 1992.

“Indignado por el plagio de Camila Cabello a Pochi Marambio”, “De cuando Camila Cabello (EEUU) le plagea la melodía inicial a Pochi Marambio de Tierra sur (Perú). ¡Así no es baby!” y “Estos gringos bab*** no saben que Pochi Marambio y Tierra Sur existen desde hace 30 años. Solo saben mirarse el ombligo”, se pudo leer entre los comentarios de Twitter.

Ante las reacciones de los fans, Pochi Marambio decidió pronunciarse en cuenta oficial de Twitter y señaló que estaba informado de lo sucedido con su música.

“Ya estamos al tanto hace varias semanas”, escribió el líder de Tierra Sur sin dar mayor detalle.

Es importante mencionar que los dos temas comienzan con una intro con pausas que remite, a su vez, al inicio de “Summer in the City”, canción de los norteamericanos The Lovin’ Spoonful (1966).

“Llaman a la puerta” de Pochi Marambio y Tierra Sur

“My Oh My” de Camila Cabello

La canción “My Oh My” de Camila Cabello pertenece a su más reciente trabajo discográfico, titulado “Romance”.

El tema de la compositora cubano-estadounidense fue recientemente presentado en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde une su voz a la del rapero DaBaby.