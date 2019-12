Bruno Pinasco dejó en claro que la paternidad no está dentro de sus planes a futuro. A pesar de que muchas personas tienen como deseo convertirse en padres en algún momento de su vida, este no sería el caso para el conductor de “Cinescape”.

El presentador de América Televisión se confesó en una reciente entrevista donde habló sobre este tema que ha dado mucho de qué hablar en este último año.

En conversación con un diario local, Bruno Pinasco aprovechó para desearle lo mejor a Ricardo Morán y Ernesto Pimentel, quienes ahora están en una nueva etapa de su vida: el cumplir su sueño de convertirse en progenitores pese a los prejuicios sociales.

“Lo bonito con Ricardo es que antes de hacerlo público, había un pequeño grupo de personas que ya sabíamos, entonces hemos conocido todo el proceso desde cero. (...) Me encanta que lo esté viviendo tan bonito. Y Ernesto Pimentel también, es un papá feliz”, manifestó el conductor de televisión.

En cuanto a su futuro, sostuvo que no se encuentra en un etapa que es beneficioso para asumir un rol que demanda de mucho compromiso.

“Yo la verdad no creo que me mandaría a ser padre. Si se hubiese dado tendría que haber pasado hace algunos años. No me gustaría ser un papá mayor”, manifestó Bruno Pinasco, quien actualmente tiene 45 años.

Como se recuerda, Ricardo Morán se convirtió en padre de dos gemelos: Emiliano y Catalina, a inicios de año. Para ello, él se involucró en un vasto proceso con un vientre de alquiler y la fertilización in vitro. En tanto, Ernesto Pimentel tuvo la dicha de ser el feliz progenitor de Gael, su heredero que llegó a este mundo gracias a su mejor amiga y productora con Miluska Jácome.