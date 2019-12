Sharon Osbourne obligó a un empleado entrar a su casa en llamas para luego despedirlo

Con el paso de los años, Sharon Osbourne se ha visto involucrada en varios escándalos por su temperamental comportamiento y entrevistas que suele dar sobre cómo lleva su vida.

Sin embargo, hay algo que llamó poderosamente la atención e indignación del público. Resulta que la esposa del mítico Ozzy Osbourne confesó que obligó a uno de sus empleados a recoger algunos cuadros del incendio de su casa para luego despedirlo.

Sharon Osbourne enfurece a sus seguidores por supuesto maltrato laboral.

Las controversiales declaraciones se dieron durante una aparición de la presentadora en el programa de televisión del Reino Unido “Would I Lie To You?”, donde afirmó que envió a su ex asistente a su casa en llamas para guardar obras de arte, antes de despedirlo por no reírse con ella y su esposo Ozzy sobre el incidente más tarde.

Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne son una sólida pareja.

Sharon Osbourne explicó que el fuego comenzó después de que una vela se dejara encendida cuando ella y Ozzy se fueron a dormir.

“Ozzy y yo contábamos todo y nos reíamos y reíamos”, recordó. “Él dice: ‘No veo lo divertido de nada de esto. Creo que voy a tener pulmones dañados’. Le dije: “Si no crees que es gracioso, ¿crees que es gracioso? Estás despedido.”

Tras las palabras de la coanfitriona de Talk, usuarios de las redes sociales mostraron su indignación por la actitud de la celebridad. Además, algunos cibernautas aconsejaron al exempleado que tomara acciones legales.

“Absolutamente horrorizado cuando vi esto en la televisión. Nunca mirará a Sharon Osbourne de la misma manera después de esto”, “Bueno, Señora Obsourne acaba de ser expuesta como una persona horrible”, “Salva a tus perros de tu casa en llamas solo para rasgar su máscara de oxígeno y enviarlo a guardar tus pinturas. Luego despídelos por no encontrar la situación divertida. ¡Espero que te demanden por todo!”, son algunos comentarios que se hicieron en Twitter.

Sharon Osbourne se destacada por ser una conocida presentadora y vincularse con grandes celebridades como Jennifer Aniston.

¿Cuántos años de casados llevan Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne?

Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne se casaron el 4 de julio de 1982 y tuvieron tres hijos, Aimee (2 de septiembre de 1983), Kelly (27 de octubre de 1984) y Jack (8 de noviembre de 1985). También acogieron en su hogar a su amigo Robert Marcato luego de que su madre falleciera, pero nunca lo adoptaron legalmente.

Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne llevan 37 años de casados.

​Actualmente la pareja lleva 37 años de casada y a lo largo de tiempo ha sabido superar las crisis tanto personales, profesionales y de salud.