Janet Barboza da golpe bajo a Rodrigo González al recordar el tormentoso pasado de su expareja

La conductora Janet Barboza le respondió con todo a Peluchín luego que tildara de ‘carga carteras’ a su pareja Miguel Bayona, quien postularía a las elecciones 2020 para el Congreso.

La panelista cuestionó cuál era la profesión que tenía el exnovio de Rodrigo González, el venezolano Sean Rico con quien mantuvo un romance de varios años.

“¿Alguien me puede decir qué oficio tenía el novio de Rodrigo? Ahora le inventará una gran ocupación. Él sí tiene la lengua bien suelta para etiquetar a los novios de las mujeres de carga carteras. Hasta donde yo sé, fungía de representante de algunos chicos del medio a quienes por supuesto, él chancaba menos”, escribió Janet Barboza en su cuenta de Instagram.

Esta publicación no fue bien recibida por los seguidores de Rodrigo González, pues no dudaron en salir a defenderlo, pero Janet Barboza no dudo en enviarles un mensaje.

“Si te gusta su estilo, sus redes, muy bien. Disfrútalo como entretenimiento. No te vuelvas violento o violenta”, declaró la popular ‘Rulitos’

Por otro lado, Janet Barboza aclaró que es una de los personajes que ha tolerado las críticas de Rodrigo González.

“A mí él me ha dicho de todo, al igual que a todos los demás del espectáculo y creo que soy de las que más correa tiene, porque sé cómo es este negocio y no me afecta, pero si él tuvo su asistente no puede basar en eso su crítica a las parejas de los demás", finalizó.