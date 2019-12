Fernando del Solar e Ingrid Coronado fueron una de las parejas más queridas en México. Su relación inició en el 2008, poco después de que el presentador y su entonces pareja Ivette Hernández terminaran, y llegó a su fin en el 2015. Un periodo sumamente complicado para el argentino que, desde el 2012, se encuentra en el medio de una dura batalla contra el cáncer.

La fecha de la separación fue duramente criticada por los seguidores de Fernando del Solar, quienes consideran que Ingrid Coronado debió respaldarlo en este momento tan difícil. Sin embargo, el mismo actor argentino confirmó que el motivo detrás de la ruptura fue porque ya habían dejado de ser “compañeros de vida”.

En relación al tema de su enfermedad y de si fue un detonante en su relación, manifestó que fue gracias a esta que pudo darse cuenta que ese no era el camino que debía seguir. También recalcó lo duro que fue hacerle frente al cáncer, enfrentarse al duelo por el final del matrimonio y explicar a sus dos hijos lo que ocurría entre sus padres.

“Se vive todo junto. No puedes decir, ahora me tomo cinco minutos por el tema emocional y ahora cinco para el tema de la enfermedad. No, pasa y a veces dices, bueno ya, son demasiadas cosas juntas. Sí me sobrepasó, no supe cómo manejarlo”, expresó a Infobae.

Fernando del Solar también explicó, pese a las críticas contra la conductora mexicana, que Ingrid Coronado estuvo presente en su proceso de recuperación. Pero que, en algún punto de este, ambos perdieron el rumbo. “No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo... no servía ni para dar lástima... tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca”, concluyó el argentino.

Cabe resaltar que la expareja, antes de involucrarse sentimentalmente, mantuvo una gran amistad por un período de 8 años. De acuerdo a Fernando del Solar, él compartía con ella todos sus temas amorosos y frustraciones y ella hacía lo mismo con él. Además, explicó que durante ese tiempo nunca se vieron como algo más que amigos.