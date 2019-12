André Castañeda se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para responder a las interrogantes del periodista Beto Ortiz. Durante su participación, el exintegrante de “Combate” habló de su exrelación sentimental con Vania Bludau y los motivos que pusieron fin a su historia de amor.

Según relató el deportista, su romance con la modelo llegó a su fin porque ella se lo pidió. “Ella terminó... Tuvimos una discusión, nos alejamos y ya no nos hablábamos”, relató en un inicio.

Además, André Castañeda afirmó que Vania lo dejó por Sebastián Lizarzaburu. “Ella tuvo un viaje a Tarapoto y coincidió con él (por Sebastián Lizarzaburu)... misteriosamente después del viaje, ellos comenzaron una relación”, explicó.

Asimismo, el chico reality confesó que conquistar el corazón de la bella bailarina fue un duro trabajo. “La vi una vez en mi vida y le hablé por Facebook... Le dije que me parecía super linda y que la quería invitar a salir, al inicio me decía que no porque había terminado una relación (con Christian Domínguez). Un día le dije vamos a la playa y de la nada me dijo que ya, a partir de ahí comenzamos a salir”, contó.

