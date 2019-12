Durante su participación en “El valor de la verdad”, André Castañeda confesó que sí agredió a su entonces pareja Poly Ávila en una discoteca delante de Nicola Porcella. El ex ‘combatiente’ narró cómo fue que se dio la penosa situación al responder la pregunta número 5.

¿Le jalaste el pelo a Poly Ávila?, preguntó el conductor Beto Ortiz, André Castañeda confesó que sí y contó por primera vez “la historia completa”. “Habíamos discutido, nos habíamos distanciado, yo había salido justamente con Ernesto, Alfredo Benavides y sus amiguitas que eran super tranquilas. Nosotros estábamos en Chacarilla super tranquilos y empecé a recibir unos mensajes agresivos de Poly, insultantes”.

“¿Qué pasa? Le enseñé a Alfredo y le dije mira lo que me está diciendo, ‘que aquí hay una persona que me conoce y que estoy rodeado de p*tas y que estaba haciendo c***deces'. Le dije ‘no, estás loca’ chau", señaló el el ex ‘chico reality’. Posteriormente, decidieron ir a otra discoteca donde ‘coincidentemente’ estaba Poly Ávila, quien según cuenta Castañeda, estaba ‘colgada del cuello’ de Nicola Porcella reclamándole ‘qué hacía con Angie Arizaga’.

André Castañeda en "El valor de la verdad"

Fue en ese momento que André Castañeda decide tirar del cabello de la modelo argentina, “¡Oye, aquí estoy!, eso fue lo que hice. De esto, hicieron una historia así pero cínica”, declaró el piloto.

Ernesto Jiménez, quien también se encontraba en el set de Latina, apoyó esta versión y admitió que pese a que fue una situación “que no debió suceder”, la mayoría de personas que declararon al respecto, mintieron.